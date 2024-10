Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 ottobre 2024: Marcello scopre tutta la verità ed è pronto ad affrontare Matteo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap succederà che Marcello sarà pronto ad affrontare Matteo dopo aver scoperto la verità su di lui. Tra i due il confronto sarà durissimo.

Nuova settimana in compagnia de Il Paradiso Delle Signore. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 28 ottobre 2024 alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che per Matteo e Marcello arriverà la resa dei conti. Barbieri tornerà dalla Germania con la verità sulla truffa di Hofer tra le mani. L’imprenditore sarà pronto ad affrontare suo fratello per svelare finalmente tutti i suoi segreti. Intanto a casa Puglisi arriverà Mimmo Burgio. Concetta, Ciro e Agata si prepareranno ad accogliere al meglio il ragazzo, che si rivelerà subito un bravissimo giovane; appena arrivato a Milano infatti aiuterà Roberto. Alfredo cercherà di capire da Clara cosa ci sia davvero tra lei e Jerome mentre Marta vedrà Enrico salire sulla macchina dei Carabinieri e questa visione la turberà moltissimo. Al Paradiso comincerà invece un concorso letterario da abbinare alla settimana persiana. Landi avrà questa idea dopo aver ascoltato il discorso toccante della principessa Soraya.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Marcello pronto ad affrontare Matteo

Marcello, sconvolto da Armando, ha deciso di indagare a fondo su Matteo e di scoprire una volta per tutte se suo fratello fosse o meno invischiato nell’affare Hofer e lo abbia tradito. Per scoprirlo, Barbieri ha dovuto fare un viaggio in Germania, l’unico posto in cui avrebbe potuto trovare risposte ai suoi dilemmi. Purtroppo per lui la verità è venuta a galla e nel modo peggiore possibile. Il giovane ha scoperto che il suo fratellino ha davvero tentato di sabotarlo e, in combutta con Guarnieri, ha partecipato alla truffa in cui lui e Adelaide sono caduti con tutte le scarpe. Sarà una realtà difficile da affrontare così come sarà molto duro il confronto che dovrà avere con Matteo, per chiarire una volta per tutte tutti i lati oscuri di una faccenda che ancora adesso brucia. La resa dei conti tra i due fratelli sarà furiosa e dolorosa. Metterà a rischio il loro rapporto e costringerà Silvana ad affrontare personalmente Marcello per fargli capire quante difficoltà suo figlio ha dovuto affrontare per non perdere lei, ma neanche la famiglia che aveva appena riconquistato.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: A casa Puglisi arriva Mimmo Burgio

Concetta ha scoperto tutta la verità su Ciro e ha anche capito che la famiglia Burgio è sempre stata sincera e affettuosa nei loro confronti. Per questo si adopererà affinché Mimmo abbia l’accoglienza migliore. Il ragazzo si rivelerà un giovane molto altruista; appena arrivato a Milano, infatti, aiuterà Roberto e il suo intervento potrebbe essere fondamentale per aiutare Landi in un momento molto particolare della sua vita con Mario. Il direttore de Il Paradiso Delle Signore si troverà infatti in una situazione spiacevole per via della sua relazione con il suo compagno di una vita. Intanto nel grande magazzino verrà organizzato un concorso letterario che vedrà protagoniste le clienti e che prenderà spunto dalla settimana persiana e dal racconto struggente della Principessa Soraya.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Marta vede Enrico salire sulla macchina dei Carabinieri

Marta è attratta da Enrico e dal mistero che ancora aleggia intorno al magazziniere del Paradiso. La Guarnieri ha capito che il nuovo arrivato è un uomo colto e molto attento ai dettagli. Questa cosa la rende sempre più curiosa di sapere la verità su di lui ma qualcosa la turberà talmente tanto da costringerla a indagare molto più a fondo di quanto non avrebbe fatto prima. Marta vedrà Enrico salire sulla macchina dei Carabinieri e si interrogherà sul perché il giovane sia stato recuperato dalle forze dell’ordine e avrà il timore che abbia fatto qualcosa di illegale. Intanto Alfredo cercherà di capire da Clara se lei sia o meno interessata a Jerome, il suo allenatore che la sta corteggiando.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.