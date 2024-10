Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 ottobre 2024 - Armando sarà testimone di un sospetto incontro tra Matteo e Umberto. Ferraris osserverà i due e sentirà parte della loro conversazione e in lui cominceranno a farsi largo dubbi molto preoccupanti. Intanto Marta verrà dimessa dall’ospedale dopo il suo malore. La ragazza ignorerà che a salvarla e portarla in clinica è stato Enrico. Giulia si rifiuterà di accettare la proposta di Odile di disegnare una collezione più abbordabile mentre Alfredo e Clara, che pedaleranno insieme, passeranno dei momenti di forte intimità. Capiranno di provare qualcosa l’uno per l’altra? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 ottobre 2024 - Rossella deciderà di aiutare Diana, nonostante i suoi sentimenti ancora fortissimi per Nunzio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani farà vincere il suo senso del dovere sulle questioni di cuore e si occuperà in prima persona dell’architetto. La cosa però potrebbe colpire molto profondamente Nunzio, portandolo a farsi altre domande sulle sue ultime scelte. Intanto Damiano si troverà ad affrontare un momento molto difficile della sua vita e nemmeno la vicinanza della sua famiglia riuscirà a fargli tornare il sorriso. Rosa scoprirà cosa turba così tanto Manuel e cercherà di rimediare mentre Filippo rivelerà a Serena di sentirsi particolarmente in ansia per il suo futuro, schiacciato com’è dai desideri professionali di Michele e dalle interferenze di Roberto, ormai deciso a gestire la Radio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

