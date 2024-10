Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 ottobre 2024 - Clara e Irene si ritroveranno a parlare di Alfredo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Boscolo non riuscirà a essere del tutto sincera con la sua amica e non si sentirà a suo agio nel raccontarle la verità sui suoi veri sentimenti per il Perico. La Venere ciclistica non vorrà ferire la Cipriani, ancora molto legata al magazziniere. Intanto Odile proporrà di creare una collezione più economica alla GMM ma la sua idea potrebbe non piacere a nessuno. Al Paradiso, galvanizzati dalla vittoria sull’affare Costa Smeralda, si vorrà festeggiare al meglio la settimana persiana e si penserà di invitare la Principessa Soraya. Matteo rivelerà di essere pronto a chiedere Ciro la mano di Maria e Concetta, grazie a questa notizia, si commuoverà davanti al marito. Tra i due potrebbe tornare finalmente il sereno. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 ottobre 2024 - arriverà la resa dei conti tra Damiano e Torrente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i poliziotti del Renda e i camorristi guidati dal boss si scatenerà uno scontro a fuoco. Quale sarà il suo esito? Intanto Manuela sarà sempre più impegnata con il suo lavoro a Il Vulcano e con la gestione del parco archeologico. La ragazza dovrà pure prepararsi a un nuovo esame all’Università. Riuscirà a fare tutto? Michele e Silvia saranno disturbati dal comportamento ambiguo, frivolo ed egoista di Guido. Cosa sta succedendo al Del Bue? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 ottobre 2024.