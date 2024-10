Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 ottobre 2024 - molti segreti verranno confessati e molto decisioni definitive verranno prese. Roberto e Mario cominceranno la loro convivenza e saranno molto felici di questa novità mentre Enrico, stanco di doversi sempre nascondere, deciderà di rivelare qualcosa di sé ad Armando. Matteo, dopo il suo ritorno da Parigi, confesserà a Marcello di aver fatto una scelta molto importante per il suo futuro mentre Umberto rivelerà a Tancredi tutta la verità sulla truffa Hofer. Clara starà accanto ad Alfredo, sconvolto per una brutta notizia arrivata sul suo cambio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 ottobre 2024 - Michele rimarrà molto deluso dal comportamento di Guido. Il Del Bue si dimostrerà molto egoista e anche molto frivolo. Il vigile non si curerà per nulla del Saviani e lo spingerà a intercedere in suo favore con il proprietario di casa, affinché lui possa rimanere più tempo di quello previsto. Rosa non riuscirà a capire come mai Manuel sia così tanto ribelle e intrattabile mentre Viola sarà sempre più preoccupata per Damiano, che sta correndo un grosso pericolo. Mariella, grazie all’aiuto, Silvia, si renderà conto di quanto sia una brutta persona Lello Troncone, che sta tentando di sedurre la sua amica Bice. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

