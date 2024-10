Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 ottobre 2024 - Marcello si aggiudicherà l’affare Costa Smeralda e, come prevedibile, scatenerà la furia di Umberto e Tancredi. Matteo penserà di essersi finalmente liberato dei ricatti di Guarnieri ma purtroppo per lui non sarà così. Il Commendatore vorrà presto prendersi la sua vendetta e il Di Sant’Erasmo sarà pronto a dargli una mano. Intanto Roberto troverà il coraggio di chiedere a Mario di andare a vivere insieme mentre Clara confesserà a Elvira che con Jerome, il suo allenatore francese, c’è stato qualcosa. Ciro tenterà di farsi perdonare da Concetta ma lei non si sentirà ancora pronta mentre Enrico comunicherà a Marta una decisione che non farà per nulla piacere alla Guarnieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 ottobre 2024 - i pettegolezzi sul rapporto tra Rosa e Don Antoine metteranno Manuel in grande difficoltà e porteranno il piccolo ad avere astio nei confronti del parroco. Mariella cederà al ricatto di Guido ma il successivo confronto con Cotugno le farà capire di essere stata imbrogliata anzi proprio manipolata emotivamente. Viola sarà sempre più in ansia per Damiano, pronto a mettere a segno il piano della sua squadra per stanare Torrente. Alberto sarà invece sempre più deciso a lasciare Napoli per sempre. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

