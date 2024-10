Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 ottobre 2024 - a Villa Guarnieri non si parlerà d'altro che della sfilata al Circolo a cui, a sorpresa, ha partecipato Adelaide, assicurando la vittoria al Paradiso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tancredi e Umberto saranno furiosi e Guarnieri deciderà di tornare all’attacco con Matteo, minacciandolo che se Marcello gli soffierà davvero l’affare Costa Smeralda, lui si prenderà la sua vendetta. Portelli questa volta deciderà di non cedere. Clara cercherà di chiarire con Alfredo e rimprovererà Irene per essersi messa in mezzo e aver creato danni. Enrico invece riceverà una telefonata allarmante da sua figlia e dovrà dare buca a Marta, non presentandosi al loro appuntamento. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 ottobre 2024 - Niko aiuterà Manuela con Costabile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Poggi fermerà l’Altieri e gli impedirà di rovinare la grande giornata della Cirillo. Valeria osserverà la scena e comincerà a pensare che il suo compagno provi ancora un forte sentimento per la sua ex e che quindi sia ancora profondamente legato a lei. La ragazza sarà presa da una folle e cieca gelosia. Intanto l’amicizia tra Rosa e Don Antoine desterà ancora scalpore e sarà oggetto di pettegolezzi, tanto da colpire il povero Manuel. Guido, per far quadrare i conti e permettersi tutte le spese, compresi i viaggi a Roma per andare a trovare Claudia, escogiterà un piano che coinvolgerà Cotugno. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

