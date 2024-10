Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 ottobre 2024 - arriverà il giorno del confronto tra Il Paradiso e la Galleria Milano Moda. Botteri sarà in tensione sino all’ultimo, soprattutto perché il suo abito ricamato con il bisso avrà un piccolo problema. A risolvere la situazione ci penserà una persona completamente inaspettata, che lascerà di stucco sia Tancredi che Umberto. Intanto Clara confesserà a Irene di non volersi allenare con Alfredo ma di non avere il coraggio di rivelargli di voler seguire solo i consigli del suo allenatore francese. La Cipriani cercherà di chiarire la situazione tra i due ma finirà per fare peggio. Marta farà un invito a Enrico mentre Agata rivelerà a Delia di soffrire moltissimo per la crisi scoppiata tra i suoi genitori. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 ottobre 2024 - Manuela sarà molto contenta per l’inaugurazione del parco archeologico ma le cose rischieranno di andare molto male a causa di un inaspettato e sgradevole arrivo. Costabile si presenterà all’evento e la Cirillo lo vorrà cacciare. Intanto Rossella si interrogherà su gesto del primario. La carezza che il dottore le ha fatto, l’ha lasciata molto perplessa e pensierosa. Samuel invece, furioso come non mai, coglierà ogni occasione per rinfacciare a Nunzio il suo trasferimento da Diana. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre 2024.