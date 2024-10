Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 ottobre 2024 - Clara tornerà a Milano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Boscolo farà ritorno in città e al Paradiso ma sarà chiaro che il tempo passato lontano avrà fatto il suo corso. La Venere ciclista apparirà molto cambiata. Intanto per Odile comincerà il primo giorno di lavoro alla Galleria Milano Moda e Adelaide dovrà accettare che sua figlia lavori per la concorrenza. Tra Ciro e Concetta ci sarà ancora molta tensione a causa di una situazione che ha messo la sua famiglia in subbuglio. Le cose si complicheranno quando il Puglisi confesserà alla moglie una verità che lei proprio non si aspetta. Intanto Botteri non riuscirà a trovare alcuni bozzetti e in lui si scatenerà il panico soprattutto perché sarà fissata la data per la presentazione dell’abito alla Aga Khan. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 ottobre 2024 - Samuel sarà in crisi nera. Il Piccirillo non potrà sopportare che Nunzio lasci il loro appartamento per trasferirsi da Diana. L’aiuto chef cercherà di convincere l’amico a non abbandonarlo ma il Cammarota sembrerà aver preso la decisione definitiva. Intanto Damiano e la sua squadra saranno molto vicini a stanare Torrente, dopo aver scoperto che il boss è socio occulto di un ristorante. Niko riceverà una chiamata allarmante dalla scuola di Jimmy e sarà costretto a un duro confronto con il figlio, che purtroppo si rivelerà più complesso del previsto. Viola sarà in ansia per il Renda e a causa di questa situazione non saprà se partire o meno a Barcellona insieme a Raffaele e ad Antonio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre 2024.