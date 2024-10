Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 ottobre 2024 - Odile prenderà la sua decisione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza comunicherà dove andrà a lavorare tra Il Paradiso e la Galleria Milano Moda. Intanto le Veneri cercheranno di aiutare Mirella. Le ragazze non vorranno che la ragazza venga licenziata a causa del ritorno di Clara e pregheranno Roberto di aiutarla. Landi prometterà loro di fare quanto in suo potere per darle una mano. Il direttore dovrà occuparsi anche di un altro problema, ovvero la probabile partenza di Mario. L’Oradei avrà però già fatto la sua scelta. Matteo chiederà a Umberto di incontrarsi e gli dirà di avere qualcosa per lui. Il ragazzo, che si sentirà con le spalle al muro, sarà costretto a rivelare alla madre di aver fatto una mossa azzardata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 ottobre 2024 - Guido e Mariella si ritroveranno uno contro l’altra per via di Lollo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, ormai separati, dovranno stabilire la cifra per il mantenimento di Lollo ma non sarà una scelta facile anzi arriveranno a uno scontro gelido e durissimo. Intanto Damiano, convinto da Rosa, deciderà di ascoltare quello che ha da dirgli Felice Cascella. Jimmy finirà per combinare un altro pasticcio, in cui sarà coinvolto il povero Camillo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 ottobre 2024.