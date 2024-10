Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 ottobre 2024 - Marta farà una proposta a Odile, che non piacerà per nulla a sua zia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri proporrà alla cugina di lavorare per la Galleria Milano Moda e la ragazza sembrerà attratta da questa prospettiva. Ad Adelaide non farà per nulla piacere soprattutto perché sua figlia ha già ricevuto una proposta di lavoro da parte di Marcello. Matteo farà un gesto inaspettato che potrebbe compromettere per sempre il futuro del Paradiso mentre le Veneri saranno felici del ritorno di Clara. La ragazza annuncerà loro di essere pronta a tornare a Milano e Mirella avrà paura di perdere il suo lavoro. Ciro confesserà a Concetta che il compare che lo ha chiamato da Partanna, gli ha chiesto ospitalità per suo figlio Mimmo, un giovane poliziotto che dovrà trasferirsi a Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 ottobre 2024 - Rosa sarà letteralmente spiazzata dalla proposta di Felice Cascella. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap non ci rivelano di che tipo di offerta si tratterà ma ci dicono che la Picariello rimarrà senza parole e non saprà se fidarsi o meno dell’uomo del suo passato, tornato in maniera prepotente nella sua vita e deciso a rimediare i suoi errori. Intanto Alberto continuerà a pensare di lasciare Napoli per ricominciare una nuova vita lontano dai pericoli e dalle malinconie. Per Lara e Magdalena arriverà il giorno della sentenza ma quale sarà la scelta del giudice? Ida attenderà con trepidazione e dovrà fare i conti pure con una sorpresa. Guido, dopo un confronto con Michele, capirà che la vita da separato non è sempre rosa e fiori anzi ha anche molti svantaggi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

