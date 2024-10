Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 ottobre 2024 - Umberto preparerà un nuovo attacco contro Marcello. Sospettando che Barbieri gli abbia soffiato l’affare in Costa Smeralda, Guarnieri tornerà a pungolare Matteo. Il Commendatore ordinerà a Portelli di informarlo dei passi di suo fratello e di fare dunque la spia su tutte le mosse del suo rivale. Il giovane finirà per dargli di nuovo retta? Sarà di nuovo costretto a tradire? Intanto Ciro riceverà una telefonata da un compare siciliano ma visto il contenuto della chiamata, deciderà di non dire nulla a Concetta, almeno per ora. Salvatore mancherà al solito appuntamento mattutino con Elvira e la ragazza ne rimarrà piuttosto scossa. Avrà infatti paura che il ragazzo abbia cambiato idea su di loro, dopo la notte passata insieme. Tancredi vorrebbe usare Odile contro il Paradiso ma Umberto stavolta non sarà d’accordo con lui! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 ottobre 2024 - Alberto sarà stanco della sua vita a Napoli e inizierà a pensare di trasferirsi altrove per ricominciare. Intanto la vicenda dell’aggressione a Ferri si avvierà alla conclusione e avrà un epilogo imprevisto. Ida, Lara, Marina e tutti coloro che sono stati protagonisti della vicenda della custodia di Tommaso, saranno pronti a scoprire quale sarà la sentenza definitiva del giudice. Rosa avrà invece un incontro molto spiacevole con una persona che l’ha delusa in passato. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

