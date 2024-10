Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 ottobre 2024 - Umberto chiederà ad Adelaide di intervenire con Marcello. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Guarnieri pregherà la cognata di convincere Barbieri a farsi indietro nell’affare Costa Smeralda e rinunciare a far loro concorrenza. Intanto Elvira proverà un forte imbarazzo dopo la prima volta con Salvo e racconterà tutto anche a Mirella, l’unica persona che può capirla. La ragazza sarà contenta di aiutarla ma finirà per turbarla raccontandole della sua vita personale. Giulia cercherà di avvicinarsi a Tancredi ma lui le impedirà di fare passi azzardati con lui e, per non perdere la sfida con Il Paradiso, le suggerirà di studiare le mosse di Botteri. Mario confiderà a Roberto di aver ricevuto una proposta di lavoro molto importante in un circolo esclusivo ma per farlo dovrà lasciare Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 ottobre 2024 - una conversazione tra la Martinelli e Suor Maura, spingerà la religiosa a prendere una decisione inattesa. Non è ancora chiaro cosa farà ma potrebbe davvero mettere in difficoltà la nemica numero 1 di Marina. Intanto Nunzio, dopo aver chiarito con Rossella, vorrà fare un passo in avanti nella sua vita e Silvia, che capirà come stanno andando le cose, rivelerà a Michele di essere preoccupata per la figlia. Jimmy continuerà ad avere un comportamento strano, che lo poterà ad allontanarsi nuovamente da Camillo. Il Poggi, nonostante le raccomandazioni di nonno Renato, continuerà a sbagliare. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 ottobre 2024.