Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 ottobre 2024 - Odile incontrerà di nuovo Matteo e ne rimarrà estremamente colpita. Il giovane sembrerà fare breccia nel suo cuore ed è chiaro che questa situazione potrebbe diventare esplosiva. Intanto Elvira racconterà a Irene della sua prima volta con Salvo ma la pregherà di non dire nulla a nessuno. Armando pregherà Enrico di non lasciare il suo posto al Paradiso mentre Botteri riuscirà a trovare il bisso, il tessuto che gli serve per creare l’abito di punta della collezione dedicata alla Costa Smeralda. Giulia Furlan sarà però sempre un passo più avanti di lui; la stilista avrà infatti già ultimato il suo prototipo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 ottobre 2024 - Nunzio e Rossella si ritroveranno di nuovo vicini. I due ragazzi saranno spinti dai sentimenti ancora piuttosto forti che provano l'uno per l'altra ma il risultato del loro riavvicinamento potrebbe non essere scontato. Sasà spronerà Mariella a voltare pagina e mentre si confronterà con lei comincerà a capire cosa veramente vuole dalla vita. Ad aiutarlo sarà anche un confronto con Michele. Intanto il comportamento di Jimmy inizierà a ferire Camillo, che penserà di essere usato anzi proprio sfruttato dal suo amico. E le cose potrebbero prendere anche un’altra difficile piega. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 ottobre 2024.