Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 ottobre 2024 - Tancredi tornerà a casa e racconterà a Umberto quello che ha fatto. Le Anticipazioni ci rivelano che il conte confesserà al Commendatore di aver preso la sua pistola e di averla puntata contro Vittorio ma di non avergli sparato. Intanto Conti, ancora turbato per quello che è accaduto, deciderà di non denunciare il Di Sant’Erasmo e di non raccontare a nessuno quello che i due hanno vissuto. Per l’ex direttore arriverà anche il momento di tornare da Matilde e di salutare colleghi e amici. Prima di andarsene lascerà loro un libro, le cui pagine saranno vuote e pronte a custodire una nuova storia sul nuovo futuro del Paradiso. Intanto Enrico ribadirà ad Armando la sua intenzione di licenziarsi mentre Odile avrà un’idea molto interessante per la campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda e annuncerà ad Adelaide di aver accettato la proposta di Umberto. Elvira confiderà a Salvatore di aver scelto di stare dalla sua parte e di aver rotto con il padre. Tra loro accadrà qualcosa di molto importante. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 ottobre 2024 - Lara cercherà di convincere Suor Maura a non rivelare il suo segreto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli desidererà che la sua amica suora non vada alla polizia e sveli qualcosa che potrebbe metterla in grande difficoltà. Intanto Diana faticherà a riprendere in mano la sua vita e Nunzio non riuscirà ad aiutarla come desidera. Il Cammarota si sentirà sempre più sottopressione e finirà per sfogare il suo nervosismo sul lavoro e contro Manuela. Rossella intanto dovrà fare di nuovo i conti con i suoi sentimenti e fare chiarezza su quello che prova. L’amicizia tra Rosa e Don Antoine crescerà ancora di più ma questo creerà scandalo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.