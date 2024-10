Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 ottobre 2024 - Vittorio e Tancredi avranno il loro faccia a faccia. Il loro incontro riserverà bruttissime sorprese per il Conti. Il Di Sant’Erasmo, in preda all’ira e al desiderio di vendetta, estrarrà una pistola e la punterà contro il suo odiato rivale. Come andrà a finire? Intanto Marcello vorrà chiedere a Odile di lavorare per lui al Paradiso e stavolta senza che sia stata la Contessa a suggerirglielo mentre Salvo racconterà a Elvira la verità su Giuseppe. La Venere, dopo un bruttissimo scontro con il padre, deciderà da che parte stare. Enrico verrà a sapere che Armando ha intuito che lui sta nascondendo qualcosa e sarà costretto a prendere una dura decisione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 ottobre 2024 - il duro litigio tra Marina e Lara finirà sui social. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano non gradirà per nulla questa situazione e, ormai al limite, prenderà una decisione molto dura. Lara invece riceverà la visita di Suor Maura, che le dirà di avere una cosa molto importante da dirle. Luca prenderà il posto di Ornella come medico volontario nel Centro Ascolto di Giulia ma riuscirà a svolgere il lavoro senza problemi? Jimmy si recherà a Il Vulcano insieme a Mina proprio il giorno in cui Manuela comincerà a lavorare al ristorante. Tra zia e nipote si instaurerà una complicità strana e sbagliata. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.