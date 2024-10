Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 1° ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° ottobre 2024 - Armando comincerà a sospettare che Enrico stia nascondendo la sua vera identità. Ferraris avrà la conferma che qualcosa non va quando sarà testimone di alcuni eventi che coinvolgeranno il nuovo arrivato, a cui il Carabiniere suo amico consegnerà una busta che riguarda sua figlia. Il capo magazziniere vorrà vederci più chiaro. Intanto Andrea Gallo, il padre di Elvira, dopo al cena al Circolo si presenterà in Caffetteria e farà alcune domande su Salvo ad Armando, davanti a Ciro mentre Marcello, per riuscire a conquistare la fiducia di Odile, inviterà lei e Adelaide a casa sua. Vittorio invece telefonerà a Tancredi! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° ottobre 2024 - Marina potrà tirare un sospiro di sollievo. La polizia non troverà altri indizi che dimostrino che lei è stata coinvolta nell’aggressione. La Giordano sarà molto più tranquilla e Filippo e Serena la conforteranno ma nel suo cuore, Marina saprà che la situazione non è ancora del tutto risolta e sarà convinta di non essere del tutto fuori pericolo. Intanto Mariella sarà sempre più preoccupata e di malumore. I consigli di Bice però la porteranno ad avere un piccolo ma importante successo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

