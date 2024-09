Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 settembre 2024 - Botteri e Giulia Furlan avranno un duro scontro. I due stilisti, che si conoscono da tempo, si lanceranno accuse reciproche e si capirà qualcosa in più sulla loro storia. Intanto Odile proporrà di organizzare un evento pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi a un GP di Formula 1 mentre Enrico mostrerà un lato di sé che ancora non aveva rivelato. Marta, ricattata da Tancredi, deciderà di proporre al cugino un’alternativa per la consegna dei disegni. Cosa avrà in mente? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 settembre 2024 - Marina si troverà in guai seri. La Giordano verrà chiamata nuovamente a testimoniare e capirà di avere le spalle contro il muro. La sua situazione, già compromessa, si aggraverà ulteriormente. Ida invece sembrerà sfruttare la cosa a suo favore. La Kovalenko infatti mentirà riguardo ai fatti di quella notte. Manuela troverà il coraggio di raccontare a Niko i dettagli della sua disavventura con Costabile mentre Nunzio e Silvia si troveranno per parlare della ristrutturazione de Il Vulcano e Rossella si sentirà in difficoltà... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 settembre 2024.