Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 settembre 2024 - Marta avrà una bruttissima sorpresa. La Guarnieri scoprirà con orrore che i disegni chiesti da Matilde sono in mano a Tancredi. Non sarà però la cosa peggiore. Il Di Sant’Erasmo, che ha il dente avvelenato contro sua moglie e contro Vittorio, ricatterà la cugina e le imporrà di consegnare lui stesso quello che la Frigerio chiede. Intanto Odile avrà un colloquio di lavoro e Adelaide stavolta si rifarà dei suoi errori mentre Armando si renderà conto che Enrico ha una foto di una bambina sempre con sé ma non riuscirà ad avere ulteriori informazioni in merito. Salvo avrà invece il suo colloquio con il padre di Elvira. Come andrà a finire? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 settembre 2024 - Guido avrà un terribile sospetto. Il Del Bue, dopo l’inaspettato rifiuto di Lollo di dormire a casa sua, comincerà a pensare che dietro a questa decisione ci sia lo zampino di Mariella. Possibile che la sua ex compagna abbia messo il bambino contro di lui? Intanto la polizia cerca ancora chi possa essere l’aggressore notturno e le ricerche cominceranno a stringersi. Marina si troverà circondata dal sospetto e per lei sembrerà mettersi molto male. Eugenio e Lucia daranno il loro consenso a Damiano e Renda deciderà di scendere definitivamente in campo per dare la caccia a Torrente. Viola non potrà più negare di essere molto preoccupata... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 settembre 2024.