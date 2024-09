Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 settembre 2024 - Odile cercherà di rimediare ai suoi errori. La ragazza dovrà frenare l’ira di Tancredi, arrabbiato con lei per non essersi presentata all’intervista. Intanto Adelaide capirà di dover cambiare atteggiamento con la figlia e di dover ripartire da zero con lei. Le due donne troveranno finalmente un giusto equilibrio? Intanto Elvira confiderà a Concetta i motivi per cui suo padre non vuole Salvatore come suo fidanzato. Marta, in occasione della festa di compleanno di Michelino – figlio di Mirella – vorrà regalare ai bambini della casa-famiglia, un suo vecchio teatrino. Il giocattolo deve però essere restaurato e la Guarnieri chiederà aiuto ad Armando. Intanto Marcello e Umberto si troveranno di nuovo faccia a faccia e sarà chiaro che tra i due c’è ancora grande tensione... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 settembre 2024 - Rossella e Riccardo si ritroveranno ai ferri corti. I due ex fidanzati finiranno per scontrarsi di nuovo a causa del nuovo primario, che dimostrerà di apprezzare sempre di più il lavoro e la professionalità della Graziani. Intanto Alberto sarà sempre più deciso a ottenere protezione da Torrente ma imporrà una scelta obbligata anche alla polizia. Manuela e Serena, riabbracciata Micaela, si chiederanno se la ragazza abbia davvero archiviato i suoi sentimenti per Samuel o se faccia finta di averlo fatto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

