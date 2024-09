Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2024: Tra Rossella e Riccardo volano scintille. Tutta colpa del nuovo primario!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 17 settembre 2024, vedremo che tra Rossella e Riccardo voleranno di nuovo scintille e sarà colpa del nuovo primario. Intanto Samuel sarà preso dalle pene d'amore mentre Alberto imporrà alla polizia una scelta. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame Complete dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rossella e Riccardo si ritroveranno ai ferri corti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ex fidanzati finiranno per scontrarsi di nuovo a causa del nuovo primario, che dimostrerà di apprezzare sempre di più il lavoro e la professionalità della Graziani. Intanto Alberto sarà sempre più deciso a ottenere protezione da Torrente ma imporrà una scelta obbligata anche alla polizia. Manuela e Serena, riabbracciata Micaela, si chiederanno se la ragazza abbia davvero archiviato i suoi sentimenti per Samuel o se faccia finta di averlo fatto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Riccardo di nuovo ai ferri corti

Riccardo non ha ancora dimenticato cosa è successo tra lui e Rossella e non è ancora riuscito a superare quanto accaduto con la sua ex fidanzata. Crovi e la Graziani fanno però di tutto per non mostrarsi tesi e infastiditi a lavoro e vogliono mantenere un comportamento professionale. L’arrivo del nuovo primario – che ha preso il posto di Luca dopo la sua confessione di essere malato – li metterà in seria difficoltà. Il nuovo arrivato dimostrerà di apprezzare sempre di più l’operato di Ross e la sua competenza, cosa che metterà Riccardo in penombra, infastidendolo moltissimo. Voleranno scintille al San Filippo!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto disposto a tutto per salvarsi

Alberto ha preso una decisione difficile per salvarsi da Torrente. Palladini vuole ottenere protezione ma vuole le cose, purtroppo come sempre, fatte a modo suo. L’avvocato si troverà a imporre un ultimatum alla stessa polizia, decisa a stanare una volta per tutte Torrente. Cosa escogiterà Alberto questa volta? Sarà qualcosa che lo metterà davvero in salvo o che lo esporrà ad altri pericoli? E Clara riuscirà mai a perdonare il suo ex per aver tentato di far uccidere suo marito e padre della sua piccola?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel travolto dalle sofferenze d’amore

Samuel ha finalmente rivisto Micaela ma l’incontro tra i due non ha sortito l’effetto sperato dal Piccirillo e lui è ancora in profonda crisi. La sua amata si sta comportando come se dello chef non le importasse poi molto e sta continuando a mantenere la sua posizione, esattamente quella maturata prima di partire a Berlino. Manuela e Serena, contente di rivedere la sorella, si interrogheranno a lungo sulla situazione che si è creata tra la madre di Jimmy e l’amico di Nunzio. Le due si chiederanno se sia davvero vero che Micaela non provi più sentimenti per Samuel o se questa freddezza sia solo una facciata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 settembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.