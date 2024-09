Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 settembre 2024 - Tancredi cercherà di risolvere lo scandalo che ha colpito Odile e di conseguenza anche Adelaide. Il Di Sant’Erasmo penserà di organizzare un’intervista, stavolta con la Contessa e Odile insieme. La giovane però si sentirà sempre più sotto pressione e cercherà rifugio da Rosa e Marcello. Elvira sarà in difficoltà e non saprà come confessare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre è così contrario al loro fidanzamento mentre Mirella, a causa di un errore nel fare il bucato, si presenterà al Paradiso con la divisa di un colore più chiaro. L’errore si trasformerà in una novità che piacerà alle clienti e che darà a Roberto un’idea. Marta si incontrerà di nuovo con Enrico... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 settembre 2024 - Alberto prenderà una decisione molto difficile per sfuggire alla furia di Torrente. Preoccupato per la sua incolumità e pressato da Niko, il Palladini troverà una soluzione per impedire di rimanere vittima della furia del boss. Intanto Samuel riuscirà finalmente a rivedere Micaela. La distanza avrà portato la ragazza a riflettere più a fondo sulla sua situazione sentimentale con lo chef oppure l’avrà definitivamente allontanata da lui? Rossella e Riccardo tentano di avere dei rapporti cordiali e professionali ma è chiaro che tra i due, a causa di quanto accaduto, ci sia ancora molta tensione. La situazione potrebbe peggiorare a causa del nuovo primario... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

