Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 settembre 2024 - Adelaide e la sua famiglia saranno travolti dallo scandalo a causa di Odile. La Di Sant’Erasmo scoprirà che sua figlia ha commesso un’ingenuità e che, non volendo, ha messo sua madre e i Guarnieri in cattiva luce. Marta incontrerà la nuova stilista, Giulia Furlan, e scoprirà che la ragazza, in passato, ha avuto a che fare con Botteri. Roberto e Marcello saranno pronti a mostrare la loro nuova collezione uomo-donna. La tensione sarà alle stelle ma i due soci non si lasceranno spaventare. Salvo dovrà affrontare un imprevisto con il regalo alla famiglia di Elvira. Questo inghippo servirà alla Venere per capire perché suo padre ce l’abbia tanto con l’Amato. Si scoprirà inoltre chi è il giovane misterioso incontrato da Marta. Il nuovo arrivato si chiama Enrico Brancaccio e nel suo passato c’è qualcosa di oscuro... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 settembre 2024 - Alberto avrà paura di dover pagare per il suo tradimento. L’avvocato è sempre più spaventato dall’idea che Torrente si prenda la sua vendetta e possa farlo da un momento all’altro. Intanto Manuela, dopo quanto accaduto, ignorerà totalmente Costabile mentre tra Niko e Valeria le cose andranno sempre meglio, giorno dopo giorno. Renato non sarà però per nulla contento. Nunzio e Diana proporranno a Silvia di rinnovare il caffè Vulcano. La Graziani accetterà questa proposta? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 settembre 2024.