Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 settembre 2024: Adelaide travolta dallo scandalo ed è tutta colpa di Odile!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 settembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap un'ingenuità di Odile scatenerà uno scandalo, che travolgerà la famiglia di Adelaide.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore – nuova stagione – in onda il 13 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide e la sua famiglia saranno travolti dallo scandalo a causa di Odile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Di Sant’Erasmo scoprirà che sua figlia ha commesso un’ingenuità e che, non volendo, ha messo sua madre e i Guarnieri in cattiva luce. Marta incontrerà la nuova stilista, Giulia Furlan, e scoprirà che la ragazza, in passato, ha avuto a che fare con Botteri. Roberto e Marcello saranno pronti a mostrare la loro nuova collezione uomo-donna. La tensione sarà alle stelle ma i due soci non si lasceranno spaventare. Salvo dovrà affrontare un imprevisto con il regalo alla famiglia di Elvira. Questo inghippo servirà alla Venere per capire perché suo padre ce l’abbia tanto con l’Amato. Si scoprirà inoltre chi è il giovane misterioso incontrato da Marta. Il nuovo arrivato si chiama Enrico Brancaccio e nel suo passato c’è qualcosa di oscuro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Si scatena lo scandalo ed è colpa di Odile

Adelaide è in difficoltà con Odile e lo sarà ancora di più quando l’ingenuità della ragazza farà scatenare lo scandalo nella sua famiglia. La giovane faticherà ancora a trovare il giusto equilibrio a Milano e nella sua nuova vita. Questo la porterà a compiere dei passi falsi, senza volerlo, e a mettersi nei guai con l’alta società milanese, che non si farà sfuggire l’occasione di puntare il dito contro la contessa. La Di Sant’Erasmo dovrà correre ai ripari e siamo sicuri che Umberto cercherà di dare il suo contributo, finendo molto probabilmente per avvicinarsi un po’ troppo a sua nipote.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta accoglie la nuova stilista e scopre che…

Marta è riuscita a trovare una nuova stilista per la GMM. La Guarnieri assumerà Giulia Furlan e quando la incontrerà per cominciare la loro collaborazione, scoprirà con sorpresa che la ragazza conosce Botteri e che con lui ha avuto a che fare anni prima. Gianlorenzo si troverà in difficoltà? Intanto si farà luce sul misterioso ragazzo un cui la figlia di Umberto si è imbattuta. Il nuovo arrivato al grande magazzino di Roberto si chiamerà Enrico Brancaccio e sarà chiaro che nasconde qualcosa di molto oscuro. Lo vedremo infatti fare una strana telefonata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto e Marcello pronti a entrare in scena

A Il Paradiso delle Signore arriverà il giorno della sfilata per la presentazione della collezione uomo-donna, novità del grande magazzino. Marcello e Roberto saranno pronti ad affrontare il grande giorno, convinti che sarà un successo. I due non si sono lasciati scoraggiare dalle tensioni che si sono accumulate all’interno del negozio e saranno determinati a conquistare di nuovo i clienti. Salvo sarà invece scosso da un imprevisto con il regalo per i genitori di Elvira. Questo permetterà alla ragazza di capire perché suo padre ce l’abbia così tanto con il barista.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.