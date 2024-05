Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 maggio 2024 - molti nodi verranno al pettine. Clara e Corrado coroneranno il loro amore così come Silvana e Leonardo e Anna e Quinto, che si sposeranno. Vittorio rivelerà ad Andreina di amarla e scongiurerà il timore che la Mandelli lasci Milano. Pietro salverà il Paradiso, minacciato da Bruno e pagherà persino il suo debito con Izzo. Purtroppo per Mori non ci sarà un lieto fine. Jacobi, furioso per aver perso tutto e braccato dalla polizia, si presenterà dal suo ex socio, gli confesserà di aver ucciso lui Rose e punterà una pistola contro Teresa. Per salvare la sua amata, Pietro Mori si getterà su di lei, morendo tra le braccia della sua amata, durante la notte di San Silvestro del 1957... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 maggio 2024 - Diego lascerà senza parole sia Roberto che Ida. Il ragazzo deciderà di non avere più paura di Ferri e tornerà al fianco di Ida, per aiutarla a ottenere quello che desidera da tempo: riavere suo figlio. Intanto tra Nunzio e Diana crescerà la sintonia, complice una bella giornata al mare. Rossella sarà gelosa di questa stretta amicizia ma soprattutto sarà infastidita dal ritorno di Virginia, l’ex moglie di Riccardo. Mariella cercherà di non farsi abbattere dal rapporto sempre più attratto tra Guido e Claudia ma le prossime mosse dell’attrice potrebbero metterla in grande difficoltà... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

