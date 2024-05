Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 maggio 2024, Repliche: Pietro muore tra le braccia Teresa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni dell’episodio in onda su Rai1 il 31 maggio 2024, ci rivelano che Pietro salverà il Paradiso e Teresa ma morirà tra le braccia della Iorio. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Ultimo appuntamento con le repliche de Il Paradiso delle Signore 2. La puntata finale della Soap va in onda il 31 maggio 2024, alle ore 16.00. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che molti nodi verranno al pettine. Clara e Corrado coroneranno il loro amore così come Silvana e Leonardo e Anna e Quinto, che si sposeranno. Vittorio rivelerà ad Andreina di amarla e scongiurerà il timore che la Mandelli lasci Milano. Pietro salverà il Paradiso, minacciato da Bruno e pagherà persino il suo debito con Izzo. Purtroppo per Mori non ci sarà un lieto fine. Jacobi, furioso per aver perso tutto e braccato dalla polizia, si presenterà dal suo ex socio, gli confesserà di aver ucciso lui Rose e punterà una pistola contro Teresa. Per salvare la sua amata, Pietro Mori si getterà su di lei, morendo tra le braccia della sua amata, durante la notte di San Silvestro del 1957.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una nuova vita per Clara, Silvana e Anna

Nell’ultimo appuntamento con le repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore molti nodi verranno al pettine e grandi amori potranno finalmente sbocciare. Clara e Corrado, incastrato Ettore, saranno pronti a una vita insieme. La Mantovani chiederà a Pietro di assumere Donata come nuova Venere de Il Paradiso, affinché non perdano più i contatti e lei possa stare accanto alla sua amata Matilde. Silvana, dopo la delusione d’amore, si riprenderà alla grande. Capito di provare dei sentimenti per Leonardo, la ragazza si lascerà corteggiare dall’attore, con cui partirà presto per una tournée. Anna e Quinto, arginato il problema Massimo, si sposeranno e cresceranno la piccola Irene insieme ma forse per sempre lontano da Milano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio dichiara ad Andreina il suo amore

Vittorio era pronto a fare sul serio con Andreina ma l’intervento di Marisa e la disastrosa cena di Natale, ha messo il ragazzo in crisi. Una serie di fraintendimenti ha portato la Mandelli a credere che il Conti non fosse pronto a una relazione stabile e a decidere di lasciare Milano. Il pubblicitario comprenderà che tutte le sue paure e le sue remore non possono continuare. Ama Andreina e dovrà rivelarglielo prima che sia troppo tardi. La raggiungerà a casa prima che il suo taxi la porti in aeroporto. I due coroneranno il loro sogno d’amore e la ragazza deciderà di fare un gesto molto significativo sia per il suo innamorato sia per Pietro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro muore tra le braccia di Teresa

Andreina farà un prestito a Pietro e gli permetterà di saldare i suoi debiti con Izzo. Mori sarà costretto a restituire il denaro all’imprenditore, per evitare che lui se la prenda con Il Paradiso delle Signore o addirittura con Teresa. Sotto le minacce di un brutto incidente per la Iorio, il direttore dovrà giocare d’anticipo e correre contro il tempo per impedire che la situazione gli sfugga di mano. Non potendo denunciare Izzo, che grazie ai suoi giri risulterà sempre pulito, Pietro dovrà dargli quello che chiede. Ma deciderà anche di lasciare i suoi affari al Paradiso e di dedicarsi ad altro, lasciando il grande magazzino nelle mani di Galli.

Pietro non potrà voltare pagina e tutto a causa di Jacobi. Il suo ex socio, braccato dalla polizia e ormai senza più l’appoggio di Izzo, perderà la testa e si presenterà davanti al Paradiso pronto a regolare i conti con Mori. Il criminale non solo gli rivelerà di aver ucciso lui Rose ma punterà la pistola contro Teresa, pronto a sparare. Pietro salverà la sua amata prendendo lui il proiettile in pieno petto e morendo tra le braccia della Iorio proprio nella notte di San Silvestro del 1957.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.