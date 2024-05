Il Paradiso delle Signore 2, Anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024: Mori ingannato, l'Atelier chiude?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 27 al 31 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le repliche della seconda stagione della Soap, in onda alle ore 16. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal27 al 31 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore .

Puntata in onda Lunedì 27 maggio 2024

Pietro Mori è il principale sospettato per la scomparsa di Rose e il Commisario Dalmazio, che sta indagando sulla sparizione improvvisa della donna, è certo di poterlo collegare con varie prove e incastrarlo. Mori, tuttavia, continua a negare di aver trascorso la notte con la sua ex moglie, pur consapevole che prima o poi le prove verrano a galla, così da non dover confessare il tradimento a Teresa Iorio. Proprio quando il Commissario sembra averlo messo alle strette, Mori viene aiutato da un misterioso avvocato che riesce a farlo rilasciare. Nel frattempo, avendo saputo che la fabbrica Mori a Biella è nel caso, Vittorio Conti e Teresa sono partiti in gran fretta per aiutare e controllare la situazione. Una notizia che sconvolge Pietro, certo che Conti voglia approfittarsene, il quale lascia Milano nonostante gli sia stato imposto l’ordine di non varcare i confini della città sino ad indagini concluse. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 2 del 27 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 28 maggio 2024

Sebbene il Natale sia ormai alle porte, l’aria natalizia non riesce certo a contagiare Mori. Oltre ad essere indagato per la scomparsa della sua ex moglie, infatti, Pietro riceve una falsa perizia sul palazzo della contessa, che starebbe per crollare e deve essere evacuato da tutti gli inquilini. Per risollevare la situazione al più presto, non volendo perdere il palazzo, chiudere l'Atelier e lasciare le persone per strada proprio a Natale, Mori accetta il finanziamento di Izzo, uomo d’affari francese.

Puntata in onda Mercoledì 29 maggio 2024

Siamo giunti alla Vigilia di Natale e ognuno la festeggia a proprio modo. Mentre Tersa è felice per la presenza dei suoi genitori a Milano e decide di non rovinare l’atmosfera serena e rilassata tacendo la sua crisi con Mori, Vittorio vuole dimostrare ad Andreina che tiene a lei. Dunque, nonostante la palese ostilità di Marisa, di lascia trasportare nei festeggiamenti e nelle particolari tradizioni di casa Mandelli, mettendoci il massimo impegno. Nel frattempo, una nuova minaccia rischia di mettere in ginocchio l’Atelier.

Puntata in onda Giovedì 30 maggio 2024

Mori ha capito che non serve a nulla mantenere segreti su segreti, dal momento che questi lo allontanano da Teresa, e spiega alla sua fidanzata cosa potrebbe causare la chiusura del Grande Magazzino. Indagando, i due scoprono che la perizia sul palazzo della Contessa, che causerebbe l’evacuazione degli inquilini ma anche dell’Atelier, è falsata e ordinata da Jacobi. Il geometra, insomma, ha dichiarato il falso e tutto sembra perduto, ma Teresa ha una nuova esaltante idea per risistemare le cose. Mentre Corrado vuole riconquistare Clara, Massimo fa visita ad Anna e ammette di voler prendere con sé la bambina.

Puntata in onda Venerdì 31 maggio 2024

Dopo Natale, arriva il Capodanno e tutta Milano è in fermento per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. All’appello, tuttavia, manca Pietro Mori che deve ingaggiare una corsa contro il tempo per trovare i soldi e restituirli prima della mezzanotte. Riuscirà Mori a salvare il Paradiso ma anche la sua amata Teresa?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.