Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 maggio 2024 - Vittorio cercherà di dimostrare ad Andreina di fare sul serio con lei. Conti parteciperà alla festa di Natale a casa Mandelli e Marisa tenterà di metterlo in difficoltà, sin dal primo momento. Il pubblicitario farà in modo di tenere i nervi saldi ma non trovandosi a suo agio, lascerà il ricevimento con una scusa. Tra lui e Andreina comincerà una serie di fraintendimenti che rischieranno di allontanarli. Intanto Roberto, rivelato a Silvana di essere omosessuale, lascerà il Paradiso dopo aver rischiato di compromettere la sua amicizia con Vittorio. Pietro scoprirà con orrore che Izzo è in combutta con Jacobi e che lui è finito nel loro inganno, con tutte le scarpe. Teresa sarà felice della presenza dei suoi genitori a Milano ma sarà ancora furiosa contro il suo amato, che non si presenterà nemmeno alla cena di Natale... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 maggio 2024 - Raffaele sarà sempre più determinato a portare a termine la sua idea. Per salvare Palazzo Palladini della denuncia di Roberto, il Giordano ha deciso di lasciare il suo lavoro e di licenziarsi. Una scelta molto dolorosa ma necessaria per impedire a Ferri di vendicarsi e di prendersela con tutti i condomini. Intanto Diego sarà sempre più sotto pressione. Il marito di Marina lo tiene in pugno e lui potrebbe presto tradire la fiducia di Ida, che sino a ora ha creduto in lui. Nunzio invece cercherà l’aiuto di Rossella per dare una mano a Diana mentre tra Claudia a Guido la sintonia sarà in crescendo e Bice metterà in guardia Mariella, spingendola a provare ancora di più gelosia per l’attrice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

