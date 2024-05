Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 29 maggio 2024 Vittorio vorrà dimostrare ad Andreina di fare sul serio con lei ma si scontrerà con Marisa. Intanto Pietro... Ecco le Anticipazioni dell’episodio della Soap. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Vittorio cercherà di dimostrare ad Andreina di fare sul serio con lei. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Conti parteciperà alla festa di Natale a casa Mandelli e Marisa tenterà di metterlo in difficoltà, sin dal primo momento. Il pubblicitario farà in modo di tenere i nervi saldi ma non trovandosi a suo agio, lascerà il ricevimento con una scusa. Tra lui e Andreina comincerà una serie di fraintendimenti che rischieranno di allontanarli. Intanto Roberto, rivelato a Silvana di essere omosessuale, lascerà il Paradiso dopo aver rischiato di compromettere la sua amicizia con Vittorio. Pietro scoprirà con orrore che Izzo è in combutta con Jacobi e che lui è finito nel loro inganno, con tutte le scarpe. Teresa sarà felice della presenza dei suoi genitori a Milano ma sarà ancora furiosa contro il suo amato, che non si presenterà nemmeno alla cena di Natale.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio alla conquista della famiglia Mandelli

Vittorio e Andreina si sono avvicinati giorno dopo giorno. Dopo la loro alleanza, atta a distruggere Pietro, i due hanno capito di avere molto in comune e, abbandonato il desiderio di vendicarsi di Mori, hanno scelto di dedicarsi a conoscersi meglio. Conti dovrà però conquistare Marisa, che non sembra per nulla contenta che la figlia frequenti un semplice pubblicitario e che abbia deciso persino di mettere da parte il suo piano di farla pagare a Pietro Mori, colpevole della disgrazia di Carlo. Vittorio dovrà quindi studiare tutte le sue mosse e presentarsi al meglio alla cena di Natale organizzata a casa delle due donne. La serata non andrà bene come sperato. La signora Mandelli cercherà di metterlo in grande difficoltà e riuscirà a farlo sentire in imbarazzo, tanto da spingerlo a lasciare la villa con una scusa e a creare una serie di fraintendimenti, che rischieranno di allontanare i due innamorati per sempre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto se ne va

La vita di Roberto e Silvana cambierà radicalmente. I due ragazzi romperanno il loro fidanzamento dopo che Landi confesserà alla sua fidanzata il suo interesse per gli uomini. Per la bella Venere sarà un duro colpo, soprattutto perché – per amore del suo fidanzato – ha rinunciato al teatro. Dopo questa confessione e dopo aver provato a baciare Vittorio, Roberto sceglierà di accettare una proposta di lavoro lontano da Milano e lascerà il suo lavoro al Paradiso. Intanto Clara sarà sempre più intrigata dalla proposta di Ettore. L’uomo le chiederà di sposarlo e di crescere insieme Matilde, che lui – in quanto padre naturale – potrà riconoscere e adottare. Corrado però non sarà convinto della buona fede del suo rivale. Teresa sarà felice della presenza dei suoi genitori a Milano e cercherà di nascondere la sua crisi con Pietro. Purtoppo però le cose si complicheranno quando Mori non si presenterà alla cena di Natale organizzata dalla sua amata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro scopre di essere stato ingannato

Pietro si è indebitato per salvare il palazzo della Torriani. Mori scoprirà con orrore che Izzo, l’uomo a cui ha chiesto il prestito, è un vecchio amico di Jacobi ma soprattutto è in combutta con lui. Il direttore de Il Paradiso li troverà insieme e comprenderà di essere stato ingannato. Sarà una scoperta sconvolgente, che farà tremare l’imprenditore. Pietro verrà a conoscenza anche del fatto che il geometra che ha dichiarato inagibile lo stabile della contessa, è stato corrotto dai due criminali, che ora sono pronti a procedere a un ricatto subdolo ma molto efficace. Vogliono l’appoggio di Mori in cambio di una soluzione per gli inquilini della contessa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.