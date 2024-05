Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 maggio 2024 - Pietro sarà costretto a scendere a compromessi per salvare il palazzo della Contessa Torriani. Mori scoprirà che l’edificio che ha intenzione di comprare dalla nobile, è stato dichiarato inagibile. Per l’imprenditore sarà un vero shock così come lo sarà per Teresa e per la stessa nobildonna, che spererà di trovare una soluzione per i suoi numerosi inquilini, costretti a lasciare la loro casa. Intanto Clara comincerà a pensare di accettare la proposta di Ettore mentre per Vittorio è il momento di dimostrare a Andreina che fa sul serio con lei. I due dovranno però affrontare il dissenso di Marisa, che non vuole Conti accanto alla figlia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 maggio 2024 - l’ira di Roberto si scatenerà contro tutto Palazzo Palladini. Ferri, furioso contro gli altri inquilini che non hanno votato per il licenziamento di Raffaele, deciderà di fare causa contro tutto il condominio. La decisione del manager farà tremare il Giordano e sentendosi in colpa per quanto accaduto, prenderà una decisione difficile ma per lui necessaria. Alberto non riuscirà a trattenere la sua rabbia per quello che ha fatto Clara alle sue spalle. Perso completamente il controllo, il Palladini minaccerà Clara... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

