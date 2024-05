Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 maggio 2024, Repliche: Pietro si indebita per salvare il palazzo della Contessa

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni dell’episodio in onda su Rai1 il 28 maggio 2024, ci rivelano che Pietro cercherà una soluzione per salvare gli inquilini della Torriani ma... Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 28 maggio 2024, alle ore 16.00, Pietro sarà costretto a scendere a compromessi per salvare il palazzo della Contessa Torriani. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Mori scoprirà che l’edificio che ha intenzione di comprare dalla nobile, è stato dichiarato inagibile. Per l’imprenditore sarà un vero shock così come lo sarà per Teresa e per la stessa nobildonna, che spererà di trovare una soluzione per i suoi numerosi inquilini, costretti a lasciare la loro casa. Intanto Clara comincerà a pensare di accettare la proposta di Ettore mentre per Vittorio è il momento di dimostrare a Andreina che fa sul serio con lei. I due dovranno però affrontare il dissenso di Marisa, che non vuole Conti accanto alla figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una brutta notizia sconvolge Pietro e Teresa

Teresa ha il cuore a pezzi. Pietro le ha confessato di averla tradita e di aver passato la notte con Rose, proprio quella notte dopo la quale la donna è stata uccisa. Per la Iorio è stata una bruttissima sorpresa e non sarà la sola che dovrà affrontare. Insieme a Mori e alla Contessa scoprirà che il palazzo della Torriani è stato dichiarato inagibile e che dovrà essere sgomberato. Sarà una notizia che farà crollare la nobildonna e che preoccuperà moltissimo il direttore del Paradiso, che cercherà immediatamente di capire come arginare questo problema, che metterà in pericolo le sue finanze, i suoi progetti ma anche e soprattutto gli inquilini dello stabile, costretti a lasciare le loro case.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro decide di aiutare gli inquilini del Palazzo della Contessa

Pietro non si lascerà abbattere da questa situazione e cercherà di trovare una soluzione. Lui e Galli prenderanno informazioni su un imprenditore arrivato a Milano dalla Francia, di nome Izzo. I due penseranno di prendere accordi con lui, ignari che l’uomo sia in realtà un caro amico di Bruno Jacobi e che sia in combutta con lui. Mori informerà Teresa di voler acquistare lo stabile della Torriani e di volersi fare carico dei suoi inquilini, senza rinegoziare il prezzo di vendita. La Iorio sarà felice di sapere che il suo innamorato ha preso a cuore questa situazione ma non riuscirà ancora a perdonarlo per il tradimento. Accetterà però di passare la Vigilia di Natale con lui e con i suoi genitori – invitati dallo stesso Pietro – e di fingere che tra loro non ci sia stata alcuna crisi, per evitare che sua madre e suo padre si preoccupino un’altra volta.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un Natale difficile

Teresa inviterà Pietro alla cena della Vigilia ma gli spiegherà di non avere alcuna intenzione di perdonarlo, almeno per ora. Intanto Clara dovrà decidere se accettare di stare di nuovo accanto a Ettore, che le farà sapere di poter adottare Matilde in quanto suo padre naturale. La Mantovani rifletterà sul suo futuro e se dare un’opportunità al suo ex, ora che Donata rischia grosso. Ma come fare con Corrado? Roberto invece, nonostante le richieste del padre di Silvana, deciderà di fare un passo in avanti con la fidanzata mentre Vittorio vorrà impressionare Marisa, confermando ad Andreina di voler fare sul serio con lei. La serata a casa Mandelli non sarà però per nulla rilassante e Conti si sentirà molto a disagio. Deciderà quindi di andarsene e di tornare da suo fratello e dai suoi nipotini.

