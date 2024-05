Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 maggio 2024 - le cose si mettono male per Pietro e Teresa, coinvolti in una situazione che potrebbe portarli a dirsi addio per sempre. Mori dovrà trovare un modo per sfuggire dall’accusa dell’omicidio di Rose ma soprattutto dovrà cercare di non far preoccupare la Iorio. Riuscito a sfuggire al carcere grazie a un misterioso avvocato – che si scoprirà essere al soldo di Bruno – l’imprenditore non rispetterà l’ordine di rimanere a Milano e seguirà la sua fidanzata a Biella, per spiegarle di non aver ucciso la sua ex moglie. Sarà però costretto a rivelarle di essere con lei la notte prima dell’omicidio e di averci fatto l’amore. Per Teresa sarà un brutto colpo; la ragazza riuscirà a perdonarlo? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 maggio 2024 - Alberto, come prevedibile, sarà una furia. La sua ira sarà terribile. Il Palladini scoprirà le intenzioni di Clara e non ne sarà per nulla contento. Se davvero la Curcio entrerà nel programma protezione testimoni, lui non potrà più vedere Federico. È una prospettiva che l’avvocato non potrà permettere che succeda e se la prenderà con Niko, colpevole di aver permesso alla sua ex di farsi strane idee. La lite tra i due soci sarà durissima. Intanto Clara, messa al corrente di tutto, deciderà di affrontare faccia a faccia il padre di suo figlio. Silvia e Samuel suderanno freddo dopo aver sentito il programma radio di Michele e Micaela. L’intervento dei due li farà saltare sulla sedia e dovranno affrontare i loro partner, il prima possibile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio 2024.