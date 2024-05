Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 maggio 2024, Repliche: Teresa con il cuore a pezzi. Pietro l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni della puntata in onda su Rai1 il 27 maggio 2024, ci rivelano che Pietro confesserà a Teresa di averla tradita con Rose. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Le cose si mettono male per Pietro e Teresa, coinvolti in una situazione che potrebbe portarli a dirsi addio per sempre. Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Mori dovrà trovare un modo per sfuggire dall’accusa dell’omicidio di Rose ma soprattutto dovrà cercare di non far preoccupare la Iorio. Riuscito a sfuggire al carcere grazie a un misterioso avvocato – che si scoprirà essere al soldo di Bruno – l’imprenditore non rispetterà l’ordine di rimanere a Milano e seguirà la sua fidanzata a Biella, per spiegarle di non aver ucciso la sua ex moglie. Sarà però costretto a rivelarle di essere con lei la notte prima dell’omicidio e di averci fatto l’amore. Per Teresa sarà un brutto colpo; la ragazza riuscirà a perdonarlo?

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mori sfugge all’accusa di omicidio

Pietro è stato accusato della morte di Rose. La Anderson è stata trovata strangolata sul suo letto e l’ultima persona ad averla vista in vita è proprio Mori. La polizia è convinta che l’imprenditore sia coinvolto ma lui riuscirà a sfuggire alla prigione, grazie all’intervento di un misterioso avvocato. Purtroppo per lui, si scoprirà che il legale è al soldo di Bruno e che quest’ultimo vuole qualcosa in cambio: vuole trovare un modo per rientrare in affari con il direttore del Paradiso. Pietro chiarirà al suo ex socio di non avere alcuna intenzione di firmare alcun contratto con lui ma presto si accorgerà di essere finito in trappola.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro confessa a Teresa di averla tradita con Rose

Teresa e Vittorio dovranno correre a Biella. Il maltempo minaccia di creare danni alla fabbrica e di rallentare le consegne della merce, mettendo il Paradiso ancora più in difficoltà. L’assenza della Iorio, partita in compagnia di Conti, farà infuriare Pietro, che deciderà di non rispettare l’obbligo di rimanere a Milano, sotto controllo della polizia. Mori arriverà dalla sua amata e le chiederà di credere alla sua innocenza. Per dimostrarle di essere sincero, le confesserà di essere andato a letto con Rose e di essere effettivamente l’ultima persona che ha visto la donna in vita. Per la ragazza sarà uno shock.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa con il cuore a pezzi

La confessione di Pietro sarà un vero shock per Teresa. La ragazza non vorrà avere più nulla a che fare, almeno per il momento, con Mori e tornerà a Milano chiedendo un passaggio sul pulmino delle consegne. Vittorio invece avrà un altro guasto alla sua macchina e il suo mancato ritorno creerà in Andreina molta ansia. La Mandelli penserà che Conti stia ancora accanto alla Iorio e che possa essere successo qualcosa tra loro. Al ritorno a Milano, Teresa correrà a raccontare alle sue amiche, in lacrime, del tradimento del suo amato. Intanto Silvana dovrà affrontare i suoi sentimenti sempre più in bilico tra Roberto e Leonardo. Clara invece scoprirà da Ettore che Donata si è messa nei guai e che Matilde è stata affidata a un istituto di suore. La Mantovani penserà di intervenire per aiutare la sua bambina.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 maggio 2024.

