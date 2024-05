Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 maggio 2024 - ci sarà una brutta sorpresa sia per Pietro che per Teresa. Tra Mori e Vittorio la rivalità sarà ancora molto accesa. I due uomini, entrambi innamorati della Iorio, non riusciranno a trattenersi e nemmeno i nuovi progetti per il grande magazzino saranno in grado di calmare, anche solo per un momento, le acque. A peggiorare la situazione ci si metterà un’accusa pesantissima che ricadrà su Mori. La Polizia arriverà a prelevare il direttore e gli rivelerà che Rose Anderson è morta e che lui è il principale indiziato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 maggio 2024 - Clara e Rossella si troveranno ad affrontare un’ultima dura sfida per il loro futuro. La Curcio si preparerà alle sue nozze con Eduardo ma prima dovrà informare Alberto della grande novità della sua vita e della sua partenza per un luogo sconosciuto, insieme a Federico. La reazione del Palladini non si farà aspettare e sarà di sicuro furiosa. Ross invece si accorgerà che Nunzio è fin troppo legato a Diana e inizierà a pensare di non aver fatto la scelta giusta. La Graziani sarà quindi costretta a fare di nuovo i conti con i suoi sentimenti. Intanto ci sarà grande attesa per l’esito della riunione di condominio, che decreterà il destino di Raffaele. Il portiere sarà licenziato o no? Roberto avrà la sua vendetta? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio 2024.