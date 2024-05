Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 maggio 2024 -

Pietro sarà tormentato dai sensi di colpa. Mori, dopo la notte d’amore passata con Rose a Roma, sarà avvertito del furto al Paradiso e dell’incidente a Teresa. L’imprenditore farà immediatamente le valigie e tornerà come una furia a Milano ma troverà ad attenderlo una Iorio fredda e distaccata. Riusciranno i due innamorati a mettere da parte i dissidi ma soprattutto il tradimento di Pietro finirà per creare un’altra crisi tra di loro, stavolta insanabile? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 maggio 2024 -

Raffaele perderà il lavoro? A Palazzo Palladini scatterà l’allarme. Tutti i condomini saranno chiamati a una riunione molto importante, per decidere del futuro del Giordano. Roberto riuscirà a cacciare il portiere dallo stabile e a prendersi la sua vendetta, facendogli perdere il lavoro di tutta la sua vita? Intanto Nunzio scoprirà che la ripresa di Diana sarà più lenta e problematica di quanto si credeva mentre Riccardo, ormai convinto di non avere più chance, cercherà di dimenticare i suoi sentimenti per Rossella. Dopo il momento di vicinanza, Guido sarà sempre più attratto da Claudia. Si metterà male per lui e Mariella? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

