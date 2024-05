Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 maggio 2024, Repliche: Pietro distrutto dai sensi di colpa. Ha tradito Teresa!

Anticipazioni TV

Le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 23 maggio 2024 su Rai1, Pietro sarà tormentato dai sensi di colpa. Riuscirà a ritrovare la serenità con Teresa? Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Pietro sarà tormentato dai sensi di colpa nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 maggio 2024, su Rai1 alle ore 16.00. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Mori, dopo la notte d’amore passata con Rose a Roma, sarà avvertito del furto al Paradiso e dell’incidente a Teresa. L’imprenditore farà immediatamente le valigie e tornerà come una furia a Milano ma troverà ad attenderlo una Iorio fredda e distaccata. Riusciranno i due innamorati a mettere da parte i dissidi ma soprattutto il tradimento di Pietro finirà per creare un’altra crisi tra di loro, stavolta insanabile?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro tradisce Teresa

Rose è tornata a Milano e ha portato via Pietro, convincendolo a partire con lei per Roma. I due hanno sono corsi nella Capitale per fermare Rockefeller e per impedirgli di lasciare l’Italia prima di firmare un accordo con loro. Mori e la Anderson sono riusciti nel loro intento e hanno festeggiato lasciandosi andare all’alcol. Purtroppo per Pietro la serata alcolica si rivelerà fatale. Il manager – che da tempo cerca di evitare di bere, per non ricadere nel suo vecchio vizio – finirà per ubriacarsi e per passare la notte con la sua ex moglie.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro scopre che Teresa ha rischiato di morire

Il risveglio accanto a Rose sarà traumatico per Pietro. Mori scoprirà non solo di aver tradito Teresa e di aver perso il controllo per via dell’alcol ma verrà a sapere anche del furto al Paradiso e dell’incidente della Iorio. Il manager verrà informato che un ladro ha fatto irruzione nel grande magazzino e ha aggredito la sua compagna, che ha rischiato persino di morire. Sconvolto dalle scoperte e convinto di dover immediatamente tornare a Milano, il direttore abbandonerà Rose senza darle neanche la possibilità di chiarire quanto successo tra loro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa ha dei dubbi su Pietro

Quanto accaduto al Paradiso ha sconvolto Teresa. La ragazza cercherà di riprendersi dallo shock della rapina e farà fatica a lasciarsi andare con Pietro, con cui sarà ancora molto in collera. Mori non le vorrà rivelare, almeno per ora, del suo tradimento e cercherà di starle vicino. Nella mente della Iorio si affolleranno pensieri su pensieri e la giovane comincerà a domandarsi se desidera davvero aver al suo fianco un uomo e un marito come Pietro Mori, così tanto attento al suo lavoro e alla sua carriera, da dimenticarsi di qualunque suo affetto.

