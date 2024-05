Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 maggio 2024 - Teresa e Pietro non avranno il tempo di recuperare il tempo perso. Rose, dopo essere stata via un mese, tornerà a Milano più in forma che mai. La Anderson spingerà Mori a fare velocemente le valigie e raggiungere Rockefeller a Roma, da dove si imbarcherà per lasciare per sempre l’Italia. Pietro si lascerà convincere a partire con lei, in modo da portare a termine il loro obiettivo e portare a casa la firma del miliardario. Ma l’imprenditore finirà per pentirsi amaramente delle sue scelte, soprattutto dopo aver scoperto che un ladro ha messo in pericolo il suo Paradiso e la sua Teresa... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 maggio 2024 - Diego finirà nel mirino di Roberto. Il ragazzo ha deciso di aiutare suo padre Raffaele a sfuggire all’ira di Ferri ma ha finito per diventare anche lui uno degli obiettivi che il manager vuole eliminare. La situazione diventerà sempre più complicata e forse per qualcuno sarà il tempo di fare le valigie. Intanto tra Claudia e Guido scatterà qualcosa. Tra i due ci sarà un momento di vicinanza, purtroppo previsto, che potrebbe mettere definitivamente in crisi il matrimonio tra il Del Bue e Mariella. Marina rientrerà dalla sua vacanza, ignara di quando accaduto. La Giordano, scoperto tutto, finirà per dare una mano al portiere o sarà dalla parte del marito nonostante gli abbia chiesto di non fare mosse azzardate? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

