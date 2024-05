Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 maggio 2024 - Teresa riuscirà a risollevare il morale – e la reputazione – de Il Paradiso, facendosi promotrice di un’iniziativa che coinvolgerà sia i dipendenti che i clienti. Visto che a Milano si stanno diffondendo il timore e preoccupazione per lo scoppio di una terza guerra mondiale e per un’invasione sovietica, la Iorio penserà di trasformare il grande magazzino di Mori in un centro di raccolta per il popolo ungherese, in collaborazione con la Croce Rossa. L’idea piacerà così tanto ai milanesi da far tornare a brillare il negozio di Pietro. Intanto Rose riuscirà a convincere Rockefeller a far visita a Mori ma poco dopo sarà costretta a lasciare la città, per seguire suo padre a Parigi. Teresa sarà felice di essersi liberata di lei ma questo non riuscirà a placare la sua ira verso il suo fidanzato, fin troppo attento agli affari da dimenticarsi delle loro reciproche promesse... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 maggio 2024 - Diego cercherà di aiutare Raffaele a sfuggire all’ira e alla vendetta di Roberto. Il giovane Giordano proverà a trovare una soluzione per evitare che suo padre paghi il caro prezzo di aver sfidato Ferri. Per riuscire nel suo intento dovrà però prima convincere Ida a lasciare casa di Marina. Intanto né Renato né Filippo riusciranno a calmare il manager, che come prevedibile vorrà liberarsi del suo “nuovo nemico”. Mariella non tollererà più la presenza di Claudia, che è diventata una costante nella vita di Diego, che ha persino deciso di accompagnarla a fare il provino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

