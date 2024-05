Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 maggio 2024 - il Paradiso si trasformerà nel paese a stelle e strisce. Mori e i suoi, grazie all’aiuto di Vittorio, daranno l’avvio della settimana americana del grande magazzino. I clienti saranno molto felici di vedere il “sogno americano” realizzarsi tra le corsie del loro negozio preferito, che si colorerà di bianco, blu e rosso grazie alle foto dei divi di Hollywood, al rock’n'roll, alla musica del jukebox e a una motocicletta. Rose sarà entusiasta di queste serate e si farà avanti ancora una volta con Mori. Pietro cercherà di tenerla a bada e di rassicurare Teresa, al culmine della gelosia. L’imprenditore cercherà di distrarsi dalle difficoltà amorose e concentrarsi sull’arrivo di Rockefeller. Ma del miliardario americano non ci sarà traccia; al suo posto arriverà qualcun altro e non sarà una visita di cortesia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 maggio 2024 - tra Roberto e Raffaele scoppierà una dura lite. I due, che da tempo non fanno altro che battibeccare, finiranno per arrivare alle mani e le conseguenze di tutto questo saranno molto pesanti per il Giordano. Il portiere dovrà non solo calmarsi ma proteggersi dalla vendetta di Ferri. Per comprendere come meglio agire, il padre di Diego si rivolgerà prima a suo figlio e poi a Renato, per avere consigli. Intanto Damiano, dopo aver assistito a un momento di tenerezza tra Viola ed Eugenio, dovrà trovare il modo per non dare troppo peso a quanto successo. Riuscirà a non far trasparire la sua preoccupazione e a non mettere in pericolo la sua relazione con la Bruni? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

