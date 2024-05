Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 maggio 2024 - Vittorio e Pietro avranno una dura discussione, le cui conseguenze saranno catastrofiche. Tra Mori e Conti scoppierà un duro litigio a causa della gelosia del primo. Pietro non riuscirà più a sopportare lo stretto rapporto tra il suo ex pubblicitario e Teresa. Infastidito dall’atteggiamento dell’amico, Vittorio deciderà di fargliela pagare e per farlo penserà di collaborare con Andreina, schierandosi contro lo stesso Paradiso. La Mandelli vorrà schiacciare la concorrenza e tenterà con ogni mezzo di convincere la contessa Torriani a venderle l’edificio davanti al grande magazzino. Intanto Teresa dovrà affrontare le pressioni dei suoi genitori, che le diranno chiaramente di non essere per nulla contenti che lei sposi un divorziato. Poi, durante una serata organizzata da Rose, la ragazza si renderà conto che tra il suo fidanzato e la sua ex moglie c’è ancora grande sintonia e verrà presa da dubbi e incertezze... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 maggio 2024 - la talpa, ormai braccata, sparerà a Damiano e poi si darà alla fuga, prendendo in ostaggio i componenti di un’ambulanza, proprio quella in cui si troverà Rossella. Nunzio e Riccardo dovranno collaborare per aiutare la ragazza. Intanto Manuela spererà che Niko le dia presto rassicurazioni sul suo progetto per il parco archeologico ma il Poggi non mostrerà molto attenzione alle richieste della Cirillo. Per Claudia sarà il momento di tornare in un posto molto importante per lei mentre Mariella sarà molto preoccupata per la presenza della donna, che sembra aver affascinato Guido molto più di quanto lei si aspettasse... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 maggio 2024.