Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore 2: La Trama di oggi 8 maggio 2024

Nella Puntata in Replica de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 maggio 2024 - Andreina troverà subito un modo per vendicarsi di Pietro. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la ragazza scoprirà che Rockefeller vuole aprire un grande magazzino a Milano e penserà di proporre alla sua compagnia, che ora gestisce lei, di acquistare l’edificio davanti al Paradiso. Il suo obiettivo sarà quello di fare concorrenza spietata a Mori. Intanto Teresa, dopo lo scandalo scoppiato a causa dell’arresto di Jacobi, tornerà a lavorare come commessa. Gli affari continueranno a non andare bene. Pietro informerà tutti che Rose è la nuova socia ma che non gestirà il loro negozio. Nonostante questo, la donna inizierà a donare preziose gratifiche alle Veneri, che decideranno di donarle alle vittime di Marcinelle... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 maggio 2024 - Silvia e Michele torneranno insieme. Dopo la puntata del programma radio del Saviani, gli altarini sono stati scoperti e la Graziani e il suo ex marito hanno rotto ogni indugio. I due prometteranno di non lasciarsi mai più ma del loro rinnovato amore cosa ne penserà Rossella? Intanto grazie al piano messo in atto da Lucia e da Eugenio, la talpa all’interno della polizia avrà le ore contate. Presto dovrà uscire allo scoperto ma l’esito sarà drammatico... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

