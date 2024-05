Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore 2: La Trama di oggi 7 maggio 2024

Nella Puntata in Replica de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 maggio 2024 - Pietro si troverà di nuovo in grossi guai. Mori non solo dovrà affrontare la sete di vendetta di Andreina ma dovrà anche risolvere il problema Jacobi, arrestato per contrabbando. A dargli una mano ci penserà Rose, che annuncerà di essere diventata lei la nuova socia del Paradiso. Intanto Elsa, Roberto e Teresa organizzeranno un concorso di bellezza tra le Veneri, per sponsorizzare la riapertura del grande magazzino. L’idea sarà in realtà di Vittorio, che correrà in soccorso della Iorio, di cui è ancora innamorato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 maggio 2024 - Nunzio e Damiano saranno più che determinati a risolvere il problema della talpa in polizia. I due si confronteranno e condivideranno tra loro le prossime mosse da fare e che potranno fare Eugenio e Lucia. Rosa intanto cercherà un confronto con padre Antoine mentre Silvia si convincerà che Michele non voglia un futuro insieme a lei e si lascerà trascinare nei forsennati preparativi di Giancarlo. In radio, il programma di Michele e Micaela farà saltare tutti gli altarini... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 maggio 2024.