Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore 2: La Trama di oggi 6 maggio 2024

Nella Puntata in Replica de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 maggio 2024 - Teresa e Pietro sono pronti a ricominciare così come Vittorio, che ha aperto la sua nuova agenzia pubblicitaria. Mori e la Iorio faranno passi da gigante e l’imprenditore, dopo aver nominato la sua amata nuova pubblicitaria, le chiederà pure di sposarlo. La ragazza gli dirà di sì ma i due decideranno di tenere per sé questa notizia fino a quando i problemi del Paradiso non saranno finiti. Teresa, Elsa e Roberto prenderanno in mano le redini della situazione e cercheranno un’idea per la riapertura del grande magazzino mentre Pietro affronterà l’arrivo di Mandelli nel suo ufficio. Tra i due scatterà un litigio, al termine del quale il padre di Andreina avrà un infarto e cadrà senza vita sul pavimento... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 maggio 2024 - Silvia si troverà ancora in difficoltà a causa di Giancarlo e della sua fretta di organizzare il matrimonio ma anche dall’atteggiamento freddo di Michele. Saviani, dopo un confronto con Todisco, deciderà di farsi da parte e di lasciare che la sua amata viva la sua vita serena. Intanto Rosa, per evitare altri guai, sceglierà di abbandonare la sua casa e lo comunicherà a Damiano. Con la Picariello fuori dallo stabile, Viola deciderà di chiedere a Eugenio una mano e pure Nunzio si batterà per difendere il Renda dalle accuse e per dimostrare la sua innocenza. Tutti saranno sempre più convinti che nella polizia ci sia una talpa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 maggio 2024.