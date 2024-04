Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 aprile 2024 - Tancredi sarà pronto a prendersi la sua vendetta contro Matilde e Vittorio. Il Di Sant’Erasmo vorrà la sua rivincita su sua moglie e sul Conti e stavolta niente e nessuno lo fermerà. Il conte sarà feroce e senza pietà. Ignari di tutto, Vittorio e la sua compagna continueranno a organizzare il loro futuro. Adelaide intanto avrà deciso a chi affidare la gestione del suo ingente patrimonio e la sua scelta ricadrà su Umberto. Peccato però che Flora abbia delle prove tra le mani e che possa usarle per aiutare Marcello a smascherare Guarnieri. Irene invece si convincerà a dare una risposta affermativa a Leonardo Crespi e a seguirlo a Londra mentre Roberto e Conti daranno ad Agata un compito importante per il prossimo numero de Il Paradiso Market... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 aprile 2024 - Marina sarà costretta a chiedere un aiuto per risolvere i suoi problemi famigliari. La Giordano, preoccupata per la tensione sempre più crescente tra Roberto e Ida, si rivolgerà a Raffaele. Il portiere deciderà di darle una mano? Intanto Nunzio sarà sempre più in ansia per le condizioni di salute di Diana, che lotta ancora tra la vita e la morte. Il Cammarota sarò furioso con Schipa, che pare non voler intensificare le indagini su chi ha causato l’incidente. Lo chef vorrà vederci chiaro, il prima possibile, in questa situazione pericolosa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

