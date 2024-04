Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 29 aprile 2024: Tancredi è pronto alla vendetta. Sarà terribile!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 29 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi affilerà le armi, pronto a vendicarsi di Matilde e Vittorio. Intanto Irene prenderà la sua decisione sulla proposta di Leonardo Crespi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 29 aprile 2024, alle ore 16.00, Tancredi sarà pronto a prendersi la sua vendetta contro Matilde e Vittorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Di Sant’Erasmo vorrà la sua rivincita su sua moglie e sul Conti e stavolta niente e nessuno lo fermerà. Il conte sarà feroce e senza pietà. Ignari di tutto, Vittorio e la sua compagna continueranno a organizzare il loro futuro. Adelaide intanto avrà deciso a chi affidare la gestione del suo ingente patrimonio e la sua scelta ricadrà su Umberto. Peccato però che Flora abbia delle prove tra le mani e che possa usarle per aiutare Marcello a smascherare Guarnieri. Irene invece si convincerà a dare una risposta affermativa a Leonardo Crespi e a seguirlo a Londra mentre Roberto e Conti daranno ad Agata un compito importante per il prossimo numero de Il Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi pronto alla vendetta

Matilde ha gelato Tancredi rivelandogli di aver deciso di perdonare Vittorio e di cominciare una nuova vita con lui. Il Di Sant’Erasmo, che credeva di avercela fatta a conquistare una chance con la moglie, è andato su tutte le furie. Privo ormai di remore e totalmente convinto di doversi prendere la sua rivincita contro la Frigerio e contro Conti, colpevole di non aver lasciato in pace la sua consorte, si preparerà alla vendetta. Stavolta niente e nessuno lo fermerà ma soprattutto sarà spietato e senza scrupoli. Matilde pagherà per aver scelto un altro uomo e non lui e il prezzo da pagare sarà altissimo, tanto da portarla persino in prigione. Sarà abbastanza chiaro che il nipote di Adelaide abbia intenzione di denunciare l’ex consorte di adulterio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora pronta a distruggere Umberto

Mentre Tancredi penserà alla sua vendetta e sarà pronto a denunciare Flora di adulterio, facendola finire in prigione, Adelaide avrà scelto la persona a cui affidare la gestione del suo patrimonio, dopo l’addio di Marcello. La persona designata sarà Umberto, che si è già fatto avanti. Ma il Guarnieri dovrà vedersela con la sua compagna. Flora ha detto basta e sembrerà pronta a fornire a Marcello e anche a Vittorio, delle prove schiaccianti che incastrerebbero il Commendatore e lo farebbero finire nei guai. La Ravasi è stanca e lo sarà ancora di più, di essere sempre messa al secondo posto e che la Contessa, in un modo o nell’altro e pure senza volerlo, sia una sua rivale. Ma stavolta invece di prendersela con Adelaide, picchierà duro contro il vero responsabile delle sue sofferenze amorose: il suo “amato” Umberto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Novità in arrivo per Agata e Irene

In occasione della nuova uscita de Il Paradiso Market, Vittorio e Roberto sceglieranno Agata e le daranno un compito molto importante. Cosa dovrà fare la ragazza? Che ruolo avrà nel nuovo numero della rivista de Il Paradiso? Irene invece deciderà di dare una risposta a Leonardo e vi anticipiamo che sceglierà di partire per l’Inghilterra, facendo infuriare Alfredo. Vittorio e Matilde intanto, ignari dei loschi piani che sia Umberto che Tancredi stanno escogitando contro di loro, continueranno a organizzare il loro futuro insieme, convinti di aver finalmente trovato la pace e certi di poter essere felici.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.