Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 aprile 2024 - sarà cruciale per la coppia composta da Flora e Umberto. Marcello, convinto che dietro alla truffa in cui è cascato ci sia lo zampino del Commendatore, chiederà alla Ravasi di aiutarlo e di trovare una prova che possa incastrare il padre di Marta. La stilista, stanca del doppio gioco del suo fidanzato, deciderà di dargli una mano e troverà un indizio che potrebbe rivelarsi cruciale. Intanto Ciro dovrà rassegnarsi all’idea che Maria sposi Matteo e non Vito. Puglisi capirà che non può opporsi a quanto la figlia ha deciso per il suo futuro. Vito invece, scoperto del fidanzamento della sua amata, le dirà addio per sempre. Elvira avrà un altro scontro con suo padre e Salvo troverà il coraggio di dichiararle il suo amore. Tancredi farà finta di essere felice per Matilde ma l’idea che la Frigerio e Vittorio abbiano fatto pace e stiano progettando di trovare una nuova casa per vivere insieme, lo farà talmente infuriare da progettare una nuova e minacciosa vendetta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 aprile 2024 - si respirerà una grande tensione. Eduardo e Clara saranno molto felici di diventare presto marito e moglie ma la loro felicità potrebbe presto essere oscurata dalle mosse del boss Torrente, deciso a fare fuori chi sta indagando su di lui e gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Intanto Roberto e Marina avranno trovato una soluzione per ottimizzare l’organizzazione del loro viaggio e saranno pronti a volare in Corea del Sud e poi in Thailandia, insieme a Tommaso e Alice. Ida scalcerà e non poco. La ragazza, esclusa dalla partenza, vorrà farsi sentire. Mariella deciderà di seguire il consiglio di Bice e di vincere la freddezza di Guido facendolo ingelosire. Comincerà quindi a fare la svenevole con Alberto. Ma otterrà quello che vuole? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

