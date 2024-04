Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024: Maria e Matteo ufficialmente Fidanzati!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 22 al 26 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 22 al 26 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 22 aprile 2024

Le accuse contro Matteo Portelli sono state ritirare e lui può uscire di prigione e riabbracciare Maria: il fratellastro di Matteo Barbieri è ancora pronto a partire con lei per Parigi e le conferma le sue intenzioni. Colpo di scena amaro per Tancredi di Sant’Erasmo che, proprio quando è pronto a confessare i propri sentimenti a Matilde Frigerio, si trova spiazzato da un evento inatteso. Mentre Salvatore ed Elvira fanno pace, Tullio regala un anello di fidanzamento alla Venere che reagisce malissimo. Marcello, invece, ha preso la sua decisione e rassegna le dimissioni lasciando il posto di amministratore del patrimonio di Adelaide. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 22 aprile 2024

Puntata in onda Martedì 23 aprile 2024

Maria e Matteo sono pronti a lasciare Milano e trasferirsi a Parigi ma Ciro, il padre della bella stilista, si oppone fermamente a questa decisione. Portelli, tuttavia, non si lascia intimidire e organizza una sorpresa alla Puglisi per fare una proposta importante. Nel frattempo, Marcello informa Vittorio Conti della sua decisione in merito al lasciare l’amministrazione delle quote del Paradiso. Salvatore, grazie ad una lite furibonda tra Elvira e suo padre, scopre che la ragazza ha lasciato Tullio e rotto il fidanzamento. Vittorio e Matilde hanno fatto pace e arriva una proposta importante, mentre Tancredi è livido dalla rabbia e della gelosia nei confronti di colei che era la moglie.

Puntata in onda Mercoledì 24 aprile 2024

Venuto a conoscenza della decisione di Marcello, Umberto Guarnieri ne approfitta per chiedere ad Adelaide di essere il nuovo amministratore del suo patrimonio, facendo indispettire ancora di più Flora Gentile Ravasi che non vede di buon occhio il rapporto con la contessa. Furiosa, Flora si confida con Marcello che inizia a sospettare del coinvolgimento di Guarnieri nell’affare andato male con Hofer. Mentre Elvira si trasferisce a casa delle ragazze e Salvatore le offre un forte supporto, Vittorio e Matilde cercano una nuova casa per costruire la loro famiglia. Marta, invece, ha un incontro con la Frigerio durante il quale si tira totalmente indietro e si dice felice per lei e Vittorio.

Puntata in onda Giovedì 25 aprile 2024

Giovedì 25 aprile 2024 il Paradiso delle Signore 8 non va in onda.

Puntata in onda Venerdì 26 aprile 2024

Barbieri chiede a Flora di aiutarlo a provare il coinvolgimento di Guarnieri nell’affare Hofer e lei non si tira indietro. Mentre Vito Lamantia saluta per sempre Maria, ormai fidanzata con Matteo, il padre della Puglisi comprende di non poterle impedire di partire e ha un chiarimento con la figlia. Dopo l’ennesima discussione con il padre, Elvira incontra Salvatore che finalmente le rivela tutti i suoi sentimenti. Matilde, invece, mette al corrente Tancredi della decisione di andare a convivere ufficialmente con Vittorio e lui è costretto a fare buon viso a cattivo gioco, cercando il prossimo stratagemma per dividere la coppia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.