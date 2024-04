Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 26 aprile 2024: Flora dice basta e aiuta Marcello a incastrare Umberto

Anticipazioni TV

La puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo il 26 aprile 2024, alle ore 16.00 su Rai1, sarà cruciale per la coppia composta da Flora e Umberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Marcello, convinto che dietro alla truffa in cui è cascato ci sia lo zampino del Commendatore, chiederà alla Ravasi di aiutarlo e di trovare una prova che possa incastrare il padre di Marta. La stilista, stanca del doppio gioco del suo fidanzato, deciderà di dargli una mano e troverà un indizio che potrebbe rivelarsi cruciale. Intanto Ciro dovrà rassegnarsi all’idea che Maria sposi Matteo e non Vito. Puglisi capirà che non può opporsi a quanto la figlia ha deciso per il suo futuro. Vito invece, scoperto del fidanzamento della sua amata, le dirà addio per sempre. Elvira avrà un altro scontro con suo padre e Salvo troverà il coraggio di dichiararle il suo amore. Tancredi farà finta di essere felice per Matilde ma l’idea che la Frigerio e Vittorio abbiano fatto pace e stiano progettando di trovare una nuova casa per vivere insieme, lo farà talmente infuriare da progettare una nuova e minacciosa vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora aiuta Marcello a incastrare Umberto

Marcello è caduto in una trappola e ha compreso di essere stato manipolato e ingannato da tempo. Barbieri ha anche capito che dietro alla fuga di Hofer, c’è lo zampino di Umberto, che da sempre tenta di farlo fuori. Il giovane manager non si rassegnerà ad aver perso tutto e dopo che il Commendatore si è offerto di gestire lui il patrimonio di Adelaide, si rimboccherà le maniche per fermarlo. A dargli una mano ci sarà Flora, stanca di essere messa sempre in secondo piano e di dover combattere per l’amore del compagno. La Ravasi, ormai sicura che prima o poi il suo fidanzato la scaricherà per tornare alla carica con la Contessa, accetterà di indagare per conto di Marcello e di trovare delle prove che possano incastrare il loro ormai nemico comune. La stilista troverà presto un indizio che potrebbe rivelarsi decisivo per far crollare tutti i piani di Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ciro si rassegna

Matteo ha chiesto a Maria di sposarlo e la ragazza ha accettato con grande gioia. I due innamorati si prepareranno a partire per Parigi, per cominciare una nuova vita insieme. Ciro si troverà costretto a rassegnarsi, ormai convinto di non poter fare nulla e di non potersi opporre alle decisioni di sua figlia. La ragazza sarà talmente felice che suo padre comprenderà che le cose stanno andando nel verso giusto. Anche Vito dovrà lasciar perdere il suo amore impossibile. Dopo aver saputo del fidanzamento della sua amata, le dirà addio per sempre.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi medita vendetta

Elvira avrà un nuovo scontro con suo padre e Salvo troverà il coraggio di farsi avanti per dichiararle il suo amore. Tancredi invece fingerà di essere felice per Matilde e Vittorio, ora alla ricerca di una casa in cui vivere insieme. Il Di Sant’Erasmo non riuscirà a evitare di essere furioso per come si sono evolute le cose e inizierà a pensare a un modo per farla pagare a entrambi. La sua sarà una vendetta con i fiocchi e niente e nessuno lo fermerà. La Frigerio e Conti dovranno guardarsi le spalle.

