Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 aprile 2024 - vedremo Maria e Matteo affrontare Ciro. La Puglisi rivelerà a suo padre di aver deciso di partire per Parigi con Portelli, da cui non vuole più separarsi. Il barista andrà su tutte le furie e cercherà di convincere la figlia a tornare indietro sui suoi passi. I due innamorati non solo non si lasceranno condizionare dall’atteggiamento del barista ma andranno avanti per la loro strada. Matteo, convinto che sia arrivato il momento, chiederà alla sua amata di sposarlo. Intanto Marcello comunicherà a Vittorio di non gestire più lui le quote de Il Paradiso di Adelaide mentre Elvira discuterà con suo padre della rottura con Tullio e Salvo lo verrà a sapere proprio in quel momento. Tancredi non riuscirà a calmarsi e sarà furioso per aver perso di nuovo Matilde, tornata al fianco di Vittorio, che le farà una richiesta molto importante per il loro futuro insieme... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 aprile 2024 - Damiano sarà molto vicino a scoprire tutta la verità sulle minacce di Rosa. Grazie alle intuizioni di Nunzio e all’aiuto di Eduardo, il Renda riuscirà a capire che dietro ai guai che sta correndo la sua ex compagna si cela il boss Torrente, che sta manovrando sapientemente le azioni di Flavio Bianchi. Il poliziotto sarà pronto a intervenire ma attenzione alle azioni del camorrista. Si scoprirà infatti che anche lui, come Damiano, ha i suoi infiltrati e fedeli informatori. Intanto Mariella sarà sempre più in difficoltà e spererà di poter condividere con qualcuno il peso dei segreti di Silvia. Guido darà una brutta notizia a Michele mentre Niko sarà sempre più felice di vivere la sua relazione con Valeria ma finirà, suo malgrado, per rendere Manuela ancora più triste e infelice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 aprile 2024.