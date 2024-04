Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 23 aprile 2024: Matteo chiede a Maria di sposarlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 23 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matteo e Maria saranno pronti a partire per Parigi nonostante la rabbia di Ciro. Portelli si farà avanti e chiederà alla Puglisi di sposarlo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che ci aspetta su Rai1 il 23 aprile 2024, alle ore 16.00, vedremo Maria e Matteo affrontare Ciro. La Puglisi rivelerà a suo padre di aver deciso di partire per Parigi con Portelli, da cui non vuole più separarsi. Il barista andrà su tutte le furie e cercherà di convincere la figlia a tornare indietro sui suoi passi. I due innamorati non solo non si lasceranno condizionare dall’atteggiamento del barista ma andranno avanti per la loro strada. Matteo, convinto che sia arrivato il momento, chiederà alla sua amata di sposarlo. Intanto Marcello comunicherà a Vittorio di non gestire più lui le quote de Il Paradiso di Adelaide mentre Elvira discuterà con suo padre della rottura con Tullio e Salvo lo verrà a sapere proprio in quel momento. Tancredi non riuscirà a calmarsi e sarà furioso per aver perso di nuovo Matilde, tornata al fianco di Vittorio, che le farà una richiesta molto importante per il loro futuro insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria e Matteo ufficialmente fidanzati

Matteo è uscito di prigione e lui e Maria finalmente potranno partire insieme per Parigi. Prima però dovranno affrontare Ciro, a cui riveleranno la loro decisione di cominciare un futuro insieme in Francia. Il Puglisi non la prenderà per nulla bene e si opporrà con tutte le forze a questa novità, che crede metterà Maria in cattiva luce. I due innamorati stavolta non si faranno condizionare da nessuno e Portelli, convinto che sia arrivato il momento, organizzerà una sorpresa per la sua amata e le farà la proposta di matrimonio. Maria e Matteo saranno ufficialmente fidanzati.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello informa Vittorio dell’inganno in cui è caduto

Marcello è ancora sconvolto per la fuga di Hofer e si domanda cosa sia successo e come abbia fatto a farsi ingannare. Purtroppo il Barbieri è stato costretto a dimettersi dal suo ruolo di amministratore del patrimonio di Adelaide, che include pure le quote de Il Paradiso. Marcello dovrà informare Vittorio di questa novità, a cui non trova – per il momento – rimedio. Conti apprenderà con una certa preoccupazione questa realtà e spererà che le cose si sistemino al più presto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira ha rotto il fidanzamento con Tullio

Elvira ha rifiutato l’anello di Tullio e non solo. La ragazza ha deciso di dire basta e di rompere il suo fidanzamento con il ragazzo, stanca di essere sempre comandata a bacchetta e non rispettata. Questa decisione le creerà qualche problema con suo padre, con cui avrà una brutta discussione davanti a Salvo. L’Amato apprenderà con una certa gioia che la sua amata amica è finalmente libera ma sarà cauto e non farà, per il momento, alcuna mossa. Intanto Tancredi, gelato da Matilde, non riuscirà a riprendersi. Il Di Sant’Erasmo sarà furioso, anche stavolta Vittorio Conti gli ha giocato un brutto scherzo. E gliene giocherà presto un altro, visto che il Conti farà alla Frigerio una richiesta molto importante per il loro futuro insieme. Di cosa si tratterà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.