Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 aprile 2024 - tutte le accuse contro Matteo verranno ritirate. Il ragazzo potrà uscire di prigione e potrà così riunirsi alla Puglisi, in attesa della loro partenza per Parigi. Intanto Tancredi, convinto di avere finalmente una chance con Matilde, si farà avanti ma la Frigerio lo gelerà rivelandogli di aver fatto pace con Vittorio e di essere pronta a una nuova vita insieme a lui. Elvira e Salvo si riappacificheranno e Tullio farà un grande passo, chiedendo alla Venere di sposarlo, con tanto di anello. La ragazza però non sarà per nulla contenta. Marcello, capito di essere stato ingannato, darà le sue dimissioni da amministratore del patrimonio di Adelaide, con grande soddisfazione di Umberto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 aprile 2024 - Silvia dovrà affrontare sia l’insistenza di Michele, che vorrà che lei faccia chiarezza sui suoi sentimenti, sia una proposta inaspettata di Giancarlo. Il Todisco le chiederà di sposarlo e la Graziani non saprà davvero che fare. Intanto Mariella vorrebbe trovare qualcuno con cui condividere il peso della verità su Silvia mentre Damiano, in attesa di risposte da Eduardo, comincerà ad avvicinarsi al responsabile delle minacce a Rosa, grazie alle intuizioni di Nunzio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

